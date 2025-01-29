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Mersin'de Korkunç Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin gişelerdeki bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:13
Mersin'de Korkunç Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'de İki Can Alan Trafik Kazası

Mersin'in Tarsus ilçesinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Salih G. (70) yönetimindeki 33 ARM 420 plakalı otomobil, Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Salih G. ile aynı araçta bulunan Bozan A. (75)'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay Yeri ve Güvenlik Önlemleri

Jandarma ekipleri, gişeler çevresinde güvenlik önlemleri alarak, yol trafiğini kontrollü bir şekilde sağladı. Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını...

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını...

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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