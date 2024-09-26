DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,19 -0,38%
ALTIN
2.934,9 -0,61%
BITCOIN
2.196.406,82 -1,35%

Mersin'de Kum Zambakları İçin Sıkı Koruma Önlemleri

Erdemli'de kum zambaklarına özel güvenlik önlemleri alındı. Yerel yetkililer çevre bilincini artırmak amacıyla çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:15
Mersin'de Kum Zambakları İçin Sıkı Koruma Önlemleri

Mersin'de Kum Zambaklarına Koruma Uygulaması

Mersin'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının korunması amacıyla kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Bu çiçekler, yalnızca görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda caretta carettalar için de üreme alanı olmaları nedeniyle büyük bir öneme sahip.

Erdemli Belediye Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kum zambaklarının etrafına çocukların katılımıyla güvenlik şeridi çekildiğini belirtti. Eğitim alan çocuklar, öğretmenleri tarafından bu zambaklar hakkında bilgilendirildi. Kara, "Kum zambaklarını koparanlara verilen ceza miktarları 244 bin 315 liradan 387 bin 141 liraya çıkarılmıştır." şeklinde konuştu.

Çevre Bilincinin Önemi

Kara, çocuklara çevre bilincini aşılamanın kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu sahiller, hem kum zambaklarının hem de caretta carettaların üreme alanıdır. Her iki tür de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya. O yüzden sahillerimizi süsleyen bu güzel çiçekleri korumalıyız," dedi. Temiz ve sürdürülebilir bir çevre için topluma bilinç vermenin önemine dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda...

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!
2
Hollanda'dan İsrail'e Gazze'ye Medya Girişi Çağrısı
3
Erzurum'da Servis Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda
4
İsrail'in Akka Kentine Roket Saldırısı: 45 Roket Fırlatıldı
5
Niğde Valisi Çelik'ten Osmanlı'nın Hayata Geçirilemeyen Demir Yolu Projesi
6
Antalya'da İlk Ulusal Çevre Eğitimi Kongresi Yapılacak
7
Tokat'ta Silahlı Saldırı: Yaralı Hayatını Kaybetti

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!