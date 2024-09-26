Mersin'de Kum Zambakları İçin Sıkı Koruma Önlemleri

Mersin'de Kum Zambaklarına Koruma Uygulaması

Mersin'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının korunması amacıyla kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Bu çiçekler, yalnızca görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda caretta carettalar için de üreme alanı olmaları nedeniyle büyük bir öneme sahip.

Erdemli Belediye Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kum zambaklarının etrafına çocukların katılımıyla güvenlik şeridi çekildiğini belirtti. Eğitim alan çocuklar, öğretmenleri tarafından bu zambaklar hakkında bilgilendirildi. Kara, "Kum zambaklarını koparanlara verilen ceza miktarları 244 bin 315 liradan 387 bin 141 liraya çıkarılmıştır." şeklinde konuştu.

Çevre Bilincinin Önemi

Kara, çocuklara çevre bilincini aşılamanın kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu sahiller, hem kum zambaklarının hem de caretta carettaların üreme alanıdır. Her iki tür de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya. O yüzden sahillerimizi süsleyen bu güzel çiçekleri korumalıyız," dedi. Temiz ve sürdürülebilir bir çevre için topluma bilinç vermenin önemine dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı. Düzenlenen etkinlikle zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.