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Mersin'de Kumaş ve İnşaat Malzemesi Yüklü Tırda Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 00:00
Mersin'de Kumaş ve İnşaat Malzemesi Yüklü Tırda Yangın

Mersin'de Tır Yangını Korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumaş ve inşaat malzemesi yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün ismi U.Y. olan tırın dorsesinde meydana geldi.

Yangın Anında Ne Oldu?

Henüz belirlenemeyen bir sebeple dorse kısmında alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü, hızlı bir şekilde tırı yolun kenarına çekerek, çekici ile dorsesini ayırdı. Hemen ardından, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürebildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırın dorsesinde ciddi hasar meydana geldi.

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