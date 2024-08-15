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Mersin'de Kur'an Kursu Tahsisi Üzüntü Yarattı

Tarsus İlçe Müftüsü, 46 çocuğun Kur'an eğitimi aldığı kurs binasının tahsisinin erken sonlandırılmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:37
Mersin'de Kur'an Kursu Tahsisi Üzüntü Yarattı

Mersin'de Kur'an Kursu Tahsisinin İptali Tartışma Yarattı

Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay, 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırılmasına üzüldüğünü ifade etti.

Çocukların Eğitimine Devam Edilmesi İsteniyor

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında 10 yıllığına tahsis edilen tek katlı binanın, Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda bulunuyor. Ancak, Temmuz ayında yapılan belediye meclisi toplantısında, oy çokluğuyla tahsisin 3 yıl erken sonlandırılması kararı alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı gönderdik diyen Akçay, "Bu şartlar altında hukuki süreç başlattık ve konuya ilişkin girişimlerde bulunduk" şeklinde konuştu.

Mahkeme Süreci Başlatıldı

İlçe Müftüsü, kursun 2 öğreticiyle 46 çocuğa eğitim verdiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim kursuna olan ilgi çok yüksek. Tahsisin iptali kararını duyan veliler ve vatandaşlar fazlasıyla üzüldü. Sürenin dolmamasından dolayı tahsisin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Hukuki Aşamalar ve Kursun Geleceği

Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Akçay, "Çocuklar burada sadece Kur'an eğitimi almıyor, aynı zamanda milli ve manevi değerlerini öğreniyor. Bu çocukların vatanımıza ve milletimize ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Ayrıca, boşaltılan alanın yeni rekreasyon projeleri kapsamında belediye hizmetlerinde kullanılması gerektiği vurgulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün...

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün kullanımına verilen ve 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisi, belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün...

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün kullanımına verilen ve 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisi, belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün...

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün kullanımına verilen ve 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisi, belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün...

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün kullanımına verilen ve 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisi, belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün...

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün kullanımına verilen ve 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisi, belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün...

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'nda 10 yıllığına İlçe Müftülüğünün kullanımına verilen ve 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisi, belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırıldı.

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