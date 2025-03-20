Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de kuyumcunun müşterilerinden aldığı altınların parasını ödemediği iddialarıyla 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:36
Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Dolandırıcılık İddiası

Mersin'de kuyumcu dükkanında, müşterilerden satın alınan altınların parasını vermediği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucu 3 zanlı tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplamda 116 müştekinin dolandırıldığını öğrenince 18 Mart'ta geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu kapsamda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şirket sahibi Ö.A., işletme müdürleri O.B. ve I.H.S. tutuklandı. Diğer 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kuyumcuya ziynet eşyalarını satan vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle emniyete başvurdu. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 116 müştekinin ifadeleri doğrultusunda incelemelere başladı.

Yapılan araştırmalarda, yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Kuyumcu, müşterilere piyasa değerinin üzerinde altın bozdurma teklifi yaparken, onları taahhütname ve sözleşme ile ikna ederek, aldıkları ziynet eşyalarının parasını daha sonra vereceklerini belirtmişti.

Maddi Zarar ve Operasyon Detayları

Elde edilen verilere göre, 116 kişi toplamda 120 milyon lira zarara uğradı. Kuyumcu dükkanının bir süredir kapalı olmasının ardından, 18 Mart'ta 9 adrese düzenlenen operasyon neticesinde, şirket sahibi Ö.A. dahil 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ile çok sayıda cep telefonu, fiş ve müşteri kayıtları ele geçirildi.

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla...

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla...

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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