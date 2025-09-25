Mersin'de Laçin Akyol'un Ölümü: Tutuklu Sürücü Yargılanıyor

Duruşmada karar

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), mağdur aileden Övül ve Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.H.Ç., önceki celselerdeki savunmasını tekrar ederek tahliye ve beraat talep etti. Müdafi ve sanık avukatlarının ifadeleri de alındı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve bir önceki duruşmada alınan "kaza yerinde keşif yapılmasına" ilişkin ara karar gereği duruşmayı erteledi.

Olayın seyri

Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak tarihinde meydana geldi. Arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsü İ.H.Ç. olan 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Genç sanatçının organları, ailesinin kararıyla bağışlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında sürücü 26 Ocak'ta yakalanmış ve ilk etapta ev hapsi tedbiri uygulanmıştı. Ancak savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan İ.H.Ç., "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.