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Mersin'de Lastik Değiştirirken 4 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Mersin'de lastik değiştiren 4 kişinin ölümüne yol açan sürücü, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:29
Mersin'de Lastik Değiştirirken 4 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Mersin'de Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 9 Kasım tarihinde yol kenarında lastik değiştiren kişilere çarparak 4 kişinin ölümüne ve 2 kişinin ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D. tutuklandı.

Olayın Detayları

Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkisinde meydana gelen kazanın ardından sürücü gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Furkan D., nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır Yaralılar Tedavi Ediliyor

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Tolga Köksal ve Gurbet Görür'ün hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise Orhan Biçer ve Serdal Görür olarak belirlendi. Ayrıca, yaralılardan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, tedavi gördükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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