Mersin'de Lösemili Çocuklara 'Büyük Kalpler İçin Destek Kutusu' Dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 'Büyük Kalpler İçin Destek Kutusu' dağıtarak moral verdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:39
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında Mersin Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar ve ailelerine moral desteği sundu. Belediye, yalnız bırakmadığı ailelere hazırladığı hediye kutuları ile destek sağladı.

Hediye kutularının içeriği Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kutularda çocukların seveceği oyuncaklar, boyama kitabı ve boya seti, sesli okuma kitabı, bardak, yapboz ve kutu oyunları ile maske, eldiven ve ıslak mendil gibi hijyen ürünleri yer aldı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Tönbe: Projenin amacı ve kapsamı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Tönbe, lösemi tedavisi gören çocukların okullarından, sosyal çevrelerinden ve aile hayatlarından uzun süre uzak kaldıklarını belirtti. Tönbe, 'Çocuklarımıza, tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmek ve psikolojik destek sağlamak adına, ‘Onkoloji Hastası Çocuklara Paket Projesi’ni hayata geçirdik. Çocuklarımızın daha çok tıbbi ve medikal ihtiyaçları olduğundan, bu ihtiyaçlarına yönelik bir kutu hazırladık. Ayrıca sosyal eksikliklerini giderebilmek için de sesli kitap, oyuncak, yapboz ve matara gibi hediyeler ekledik. Projemizde hediye kutularımız, yaş grubu ve cinsiyete göre ayrıldı. Yaş aralığını 3-6 ve 6-12 olarak belirledik' dedi.

Tönbe, 2025 yılı içerisinde 4’üncü hediye dağıtımını gerçekleştirdiklerini ve projenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Ailelerden teşekkür ve duygusal paylaşım

Hastanede tedavi gören çocukların ailelerinden Fidan İnanç, belediyenin sunduğu moral desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı. İnanç, 'Belediyemizin, hazırladığı hediye kutuları ile çocuklarımızın yüzünü güldürmesi çok güzel. Çocuklarımız mutlu ve motive oluyorlar. Kutu içindeki hediyelerle bizi düşündüğünüzü anlıyor ve çok mutlu oluyoruz. Çünkü hastane koridorlarında unutulmak istemiyoruz. Hastalıkla mücadele ederken, hep bir elin üzerimizde olduğunu bilmek çok anlamlı. Büyükşehir Belediyemiz bizi hiç yalnız bırakmıyor' ifadelerini kullandı.

