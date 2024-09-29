Mersin'de Minibüs Şoförü Yol Verme Tartışması Sonrasında Gözaltına Alındı

Mersin'de Yol Verme Tartışması Olayı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen bir olay, iki sürücü arasında yaşanan bir yol verme tartışmasıyla başladı. 33 AVM 207 plakalı minibüs şoförü ile henüz kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü arasında gerilim yükseldi.

Tartışmanın Detayları

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü, trafik ışıklarına yaklaşırken otomobil sürücüsünün önünü kesti. Minibüs şoförü, araçtan inerek elindeki halatla otomobile saldırdı ve sürücüye hakaret etti.

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışılan şoför, ardından minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü, hemen emniyete başvurarak şikayette bulundu.

Gözaltı Süreci

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs şoförünü gözaltına aldı. Şu an için gözaltındaki şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Olayın detayları, otomobilin içindeki kamera tarafından anbean kaydedildi.