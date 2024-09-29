DOLAR
34,13 0,07%
EURO
38,13 -0,05%
ALTIN
2.924,4 -0,35%
BITCOIN
2.241.565,03 0,18%

Mersin'de Minibüs Şoförü Yol Verme Tartışması Sonrasında Gözaltına Alındı

Mersin'de bir yol verme tartışması, minibüs şoförünün halatla saldırması sonucu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:44
Mersin'de Minibüs Şoförü Yol Verme Tartışması Sonrasında Gözaltına Alındı

Mersin'de Yol Verme Tartışması Olayı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen bir olay, iki sürücü arasında yaşanan bir yol verme tartışmasıyla başladı. 33 AVM 207 plakalı minibüs şoförü ile henüz kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü arasında gerilim yükseldi.

Tartışmanın Detayları

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü, trafik ışıklarına yaklaşırken otomobil sürücüsünün önünü kesti. Minibüs şoförü, araçtan inerek elindeki halatla otomobile saldırdı ve sürücüye hakaret etti.

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışılan şoför, ardından minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü, hemen emniyete başvurarak şikayette bulundu.

Gözaltı Süreci

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs şoförünü gözaltına aldı. Şu an için gözaltındaki şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Olayın detayları, otomobilin içindeki kamera tarafından anbean kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Hizbullah'tan Genel Sekreter İddialarına Cevap
3
Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
4
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını
5
İsrail'in Lübnan’a Hava Saldırıları Sonucu 105 Ölü
6
Mersin'de Minibüs Şoförü Yol Verme Tartışması Sonrasında Gözaltına Alındı
7
Kırıkkale'de ATV Kazası: İki Yaralı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem