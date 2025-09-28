Mersin'de minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Kaza ve müdahale detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde gerçekleşti. Tarım işçilerini taşıyan minibüsü M.G. idare ediyordu ve aracın plakası 07 BCY 359 olarak kaydedildi. Kazaya karışan tırı B.A. kullanıyordu; tırın ön plaka bilgisi 42 ASD 781 ve dorse plakası 42 ATL 24 şeklinde belirtildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit ederken, yaralanan 16 kişi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde ekiplerin müdahale ve inceleme çalışmaları sürüyor.

