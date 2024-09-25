Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 114 Sürücüye Cezai İşlem

Mersin'de Motosiklet Denetimleri

Mersin'de, polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi. Bu uygulama sonucunda 114 sürücüye toplamda 859 bin 290 lira para cezası kesildi.

Denetimlerin Amacı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından düzenlenen bu uygulama, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, suç işlenmesinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi hedeflendi.

Denetim Yöntemleri

Denetim, dün gece saatlerinde 20 farklı noktada yapıldı. Uygulamaya, 250 polis memuru katıldı ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de destek sağladı. Motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Sonuçlar

Çalışma, sabah saatlerine kadar sürdü ve toplamda 1674 motosiklet durdurularak incelemelere tabi tutuldu. Bu süreçte, çalıntı ve hacizli olan 4 motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, eksiklikleri tespit edilen 5 motosiklet için trafikten men kararı alındı.

Bu denetimler, özellikle trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlıyor.

Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira para cezası kesildi.

Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira para cezası kesildi.