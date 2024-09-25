DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,22 -0,08%
ALTIN
2.914,32 0,09%
BITCOIN
2.179.735,95 0,54%

Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 114 Sürücüye Cezai İşlem

Mersin'de gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 114 sürücüye toplam 859 bin 290 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:07
Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 114 Sürücüye Cezai İşlem

Mersin'de Motosiklet Denetimleri

Mersin'de, polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi. Bu uygulama sonucunda 114 sürücüye toplamda 859 bin 290 lira para cezası kesildi.

Denetimlerin Amacı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından düzenlenen bu uygulama, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, suç işlenmesinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi hedeflendi.

Denetim Yöntemleri

Denetim, dün gece saatlerinde 20 farklı noktada yapıldı. Uygulamaya, 250 polis memuru katıldı ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de destek sağladı. Motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Sonuçlar

Çalışma, sabah saatlerine kadar sürdü ve toplamda 1674 motosiklet durdurularak incelemelere tabi tutuldu. Bu süreçte, çalıntı ve hacizli olan 4 motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, eksiklikleri tespit edilen 5 motosiklet için trafikten men kararı alındı.

Bu denetimler, özellikle trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlıyor.

Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira...

Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira para cezası kesildi.

Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira...

Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira para cezası kesildi.

İLGİLİ HABERLER

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'deki Para Sayma Skandalında İlk Duruşma Gerçekleşti
2
Japonya, Çin'in ICBM Testini Bildirmediğini Açıkladı
3
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
4
CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü Kutladı
5
Kuzey Kore'den ABD'ye Quad Zirvesi Hakkında Sert Eleştiriler
6
Altın Madalyalı Para Yüzücü Umut Ünlü: Engellilere Umut Olmak İstiyorum
7
Almanya'da Marjinal Partilerin Yükselişi: Demokratik Sisteme Tehdit

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları