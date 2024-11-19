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Mersin'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:38
Mersin'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kaza, 82 Evler Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olay, Abdullah B. (32) tarafından kullanılan 01 ARM 821 plakalı motosiklet ile A.Ç (41) idaresindeki 33 AYM 959 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen, Abdullah B. hayatını kaybetti. A.Ç’nin ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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