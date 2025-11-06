Mersin'de Motosiklet Kazası: Köpeğin Sadakati Görenleri Etkiledi

Mersin Yenişehir'de motosiklet kazasında yaralanan sürücünün başından ayrılmayan köpeğinin endişeli bekleyişi, çevredekileri duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:38
Mersin'de Motosiklet Kazası: Köpeğin Sadakati Görenleri Etkiledi

Mersin'de motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı

Olayın ayrıntıları

Olay, Mersin Yenişehir ilçesi Göçmen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeride geçmek isteyen motosiklete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve kadın sürücü yola savrularak hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koşarak yaralı sürücüyü yol kenarına aldı. Bu sırada motosiklette bulunan köpek olay yerinde dikkat çeken bir davranış sergiledi: Hızla kaldırıma çıkarak sahibinin başucuna geldi ve ondan ayrılmadı.

Endişeli bekleyişiyle çevredekilerin duygulanmasına yol açan köpeğin tepkisi, görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti. Kazanın tüm anları ise bölgedeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

MERSİN’DE YAŞANAN MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN SÜRÜCÜNÜN YANINDAN AYRILMAYAN KÖPEĞİNİN ENDİŞELİ...

MERSİN’DE YAŞANAN MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN SÜRÜCÜNÜN YANINDAN AYRILMAYAN KÖPEĞİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ, GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
6
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti
7
Mozambik'teki Yarım Kalan Cami, Türk İş Adamının Desteğiyle Tamamlanacak

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek