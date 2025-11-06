Mersin'de Motosiklet Kazası: Köpeğin Sadakati Görenleri Etkiledi

Mersin'de motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı

Olayın ayrıntıları

Olay, Mersin Yenişehir ilçesi Göçmen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeride geçmek isteyen motosiklete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve kadın sürücü yola savrularak hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koşarak yaralı sürücüyü yol kenarına aldı. Bu sırada motosiklette bulunan köpek olay yerinde dikkat çeken bir davranış sergiledi: Hızla kaldırıma çıkarak sahibinin başucuna geldi ve ondan ayrılmadı.

Endişeli bekleyişiyle çevredekilerin duygulanmasına yol açan köpeğin tepkisi, görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti. Kazanın tüm anları ise bölgedeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

