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Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Uygulaması Başlatıldı

Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik şok denetim uygulaması 20 farklı noktada gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:00
Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Uygulaması Başlatıldı

Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Özel Denetim

Mersin'de, polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik büyük bir denetim uygulaması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, asayişin sağlanması, suç işlemenin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasını hedefliyor.

Denetimler 20 Farklı Noktada Gerçekleştiriliyor

Motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen bu uygulama, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde de dahil olmak üzere toplamda 20 farklı noktada yapılıyor. Uygulamada, motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol ediliyor ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılıyor.

Trafik Denetleme Şubesi Ekipleri de Görevde

Bu denetimlerde, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin de desteği ile toplamda 250 polis memuru görev alıyor. Durdurulan motosikletler ise ilgili mevzuat çerçevesinde inceleniyor.

Uygulama, kent genelinde sabah saatlerine kadar devam edecek ve yönlendirici bir denetim niteliği taşıyacak.

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