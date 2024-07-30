Mersin'de Müstehcen Yayın İddiasıyla 5 Kişi Tutuklandı

Mersin'de Müstehcen Yayın Operasyonu

Mersin'de, müstehcen materyal yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan toplam 12 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, çocukları da içeren müstehcen yayın faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Süreci

Bu çalışma çerçevesinde, "çocuk müstehcenliği" ile bağlantılı olduğu iddia edilen 12 zanlının kimlikleri ve adreslerine ulaşıldı. Tespit edilen kişilere yönelik olarak teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Eş zamanlı bir operasyon sırasında, şüpheliler yakalandı ve adreslerinde yapılan aramada, toplam 15 telefon, 12 SIM kart, bir bilgisayar, bir tablet ve 2 hafıza kartı bulundu.

Adalet Süreci

Gözaltındaki 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden 5'i, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin'de, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.