Mersin'de Narenciye Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın Paniği

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir narenciye paketleme fabrikasının lojmanında yangın çıktığı bildirildi. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa süre içinde büyüyerek paniğe neden oldu.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının çıkmasının ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Soğutma Çalışmaları Başlatıldı

Yangın sonrasında, hasar gören lojman bölümünde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayın ardından, yetkililer yangının çıkış sebebi hakkında incelemelere başladı.

Bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.