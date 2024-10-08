Mersin'de Nehre Giren Genç Boğuldu

Mersin'de Genç Bir Birey Nehrin Korkunç Derinliklerinde Hayatını Kaybetti
Tarsus'taki Trajik Olay
Mersin'in Tarsus ilçesi Egemen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.E. (16) adlı yabancı uyruklu bir genç, Berdan Nehri'ne girdi.
Bir süre yüzdükten sonra akıntının etkisiyle kayboldu. Durumu fark eden çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler
Kısa sürede bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmalarının ardından, genç gencin cesedi sudan çıkarıldı.
Olayla ilgili gerekli incelemelerin ardından H.E.'nin cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre giren genç boğuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre giren genç boğuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre giren genç boğuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre giren genç boğuldu.