Mersin'de Öğrencinin Parmagı Okul Sırasına Sıkıştı, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, parmağı okul sırasındaki deliğe sıkışan bir öğrenci, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ersoy Ortaokulu'nda eğitim gören A.T., sıkışan parmağı ile paniğe kapıldı.

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hemen şahsın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

A.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu tür kazaların çocukların güvenliği açısından dikkatle takip edilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.