Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen zirai ve ormanlık alandaki yangın, etkin karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Akpınar Mahallesi Göktepe mevkiinde akşam saatlerinde başlayan yangına, yerel ekipler hemen müdahale etti.

Müdahale Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Yangına, 7 arazöz, 3 su tankeri ve çeşitli iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Bölgedeki sarp arazi yapısına rağmen, ekipler yangın söndürme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki denetimler artırılacak.