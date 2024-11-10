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Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Silifke ilçesi Akdere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:39
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesi'nde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Akdere Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın bir alanda meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının başlamasının ardından yapılan ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası bölgede inceleme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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