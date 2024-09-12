Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve hava ekiplerinin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi
Büyükeceli Mahallesi yakınlarında, Mersin-Antalya karayolunun yanında gerçekleşen yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Yangın bölgesine, hızlıca müdahale etmek için gerekli ekipler sevk edildi.
Olay Yerine Yönlendirilen Ekipler
Yangın ihbarı alınmasıyla birlikte, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile birlikte 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı bölgeye yönlendirildi.
Yangının Kontrol Altına Alınması
Hava ve karada sürdürülen müdahaleler sonucunda, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangının büyümeden söndürülmesi, ormanlık alanın daha fazla zarar görmesini önledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.