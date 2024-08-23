Mersin'de Orman Yangınlarıyla İlgili İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'deki Yangınlarla İlgili Gelişmeler

Mersin'in Silifke ilçesinde, 15 Ağustos tarihinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, iki şüpheli tutuklandı.

Yangınların Sebebi Araştırılıyor

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangınlar İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlarda başlamış ve zamanında müdahalelerle kontrol altına alınmıştır.

Şüpheliler Yakalandı

Yangının çıkış noktasında Jandarma'nın oluşturduğu özel ekip, güvenlik kameralarını inceleyerek yangın bölgesinden motosikletle geçen iki kişiyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen bu şüpheliler, saklandıkları yerlerde yakalanarak Jandarma'ya götürüldüler.

İtiraflar ve Tutuklama Süreci

Yapılan sorgulamada, şüpheliler suçlarını kabul etti. Ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yangın Kontrolleri

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 15 Ağustos tarihindeki yangınları kontrol etmek amacıyla insansız hava araçlarıyla alan taraması yapmış ve dumanların yükseldiği alanlar tespit edilmiştir. Yangının söndürülmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler helikopter ve arazözlerle bölgeye sevk edilmiştir.

Ulaşım ve acil müdahalelerle yangınlar, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürülmüştür.

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta, 4 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.