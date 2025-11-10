Mersin'de Otobanda Kıl Payı Facia: Otomobil Bariyerlere Savruldu

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Mezitli ilçesi otoban yolu Kuyluk çıkışı mevkiinde meydana geldi. Otobanda Erdemli istikametine ilerleyen bir otomobil, aynı yönde ancak sol şeritte duran başka bir araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak durabildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza anı, bölgeden geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin sol şeritte duran araca çarpması ve ardından bariyerlere savrulduğu anlar net şekilde kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

