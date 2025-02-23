Mersin'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarparak Devrildi: Sürücü Yaralı

Mersin Tarsus'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:30
Mersin'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarparak Devrildi: Sürücü Yaralı

Mersin Tarsus'ta Kaza: Sürücü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kaza, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, 19 yaşındaki Y.Ö. idaresindeki 33 NTC 34 plakalı otomobilin Kasım Ekenler Bulvarı'nda seyir halindeyken direğe çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralanan Y.Ö., sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri, kaza olayının şiddetini ve sürücünün kaza esnasındaki durumunu gözler önüne serdi. Güvenlik kameraları, kaza nın nasıl meydana geldiğini detaylı bir şekilde belgeledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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