Mersin'de Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Kaza: 4 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, Y.D. yönetimindeki 34 EHJ 658 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki Takbaş mevkisi'nde bariyere çarparak kaza yaptı. Olay sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.