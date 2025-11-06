Mersin'de otoyolda geri giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza

Mersin'de TAG otoyolunda geri giden 35 plakalı sürücü, jandarmanın görüntü tespitiyle 9 bin 267 TL ceza aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:18
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda tehlikeli manevra

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir sürücünün geri geri gitme anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde sürücünün yaptığı manevra, trafikte tehlike oluşturdu.

Görüntüler üzerine otoyol jandarması plaka üzerinden sürücüyü tespit etti ve işlem başlattı. Yapılan tespit sonucu 35 plakalı aracın sürücüsüne 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Adana-Mersin Otoyolunda 05.11.2025 günü saat 10.30 sıralarında bir aracın ters istikamette sürülmesine ilişkin İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsü tespit edilerek şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi maddesi gereğince 9 bin 267 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır"

Öte yandan, otoyolda jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürekli olarak sürdüğü bildirildi.

