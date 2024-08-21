Mersin'de Otoyolda Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin Otoyolunda Talihsiz Kaza

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti. Ebubekir Bayram, 33 AJJ 051 plakalı patates yüklü tırı ile güvenli bir sürüş yaparken, arkasında seyreden Kazım Balcı'nın kullandığı 06 CGF 019 plakalı çimento ham maddesi taşıyan bir silobasa arkadan çarptı.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişelerinde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle tırın kupa ve dorse kısmı gövdeden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Bayram'ın mahsur kaldığı yerden çıkarıldığında yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayram'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

Mersin'de, otoyolda silobasa arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de, otoyolda silobasa arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.