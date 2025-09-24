Mersin'de 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' Suçlamasıyla R.K. Gözaltında

Emniyet ve savcılık süreç hakkında açıklama yaptı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüphelinin "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği..."

Emniyet, görüntülerin bugün itibarıyla paylaşılmasının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli R.K. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan gözaltı işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Daha önce Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatılmış; soruşturma kapsamında şüpheli Toroslar ilçesinde gözaltına alınmıştı.