Mersin'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Mersin'de Feci Kaza

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki 3 araca çarpan bir otomobil içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Alata Mahallesi'nde bulunan bir araç muayene istasyonu yakınlarında gerçekleşti. Ramazan E. yönetimindeki 33 ALM 171 plakalı otomobil, istasyonda bekleyen araç sahiplerine ait bir otomobil, bir kamyonet ve bir panelvana çarptı.

Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından, kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Yaralı durumdaki Ramazan E. ve yanında bulunan Hidayet A., sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlarda Hasar Meydana Geldi

Kaza sonrası çarpan araçlarda önemli hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.