Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:01
Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK Operasyonunda Gözaltılar

Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İlgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu operasyonda 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen operasyonların sürdüğünü açıkladı. Bu bağlamda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüphelinin kimlik bilgileri saptandı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Büyük bir dikkat ile düzenlenen dron destekli operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Gerçekleştirilen baskınlarda, adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli örgütsel materyaller ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 zanlıdan 7'si, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron...

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron...

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron...

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı