Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK Operasyonunda Gözaltılar

Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İlgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu operasyonda 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen operasyonların sürdüğünü açıkladı. Bu bağlamda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüphelinin kimlik bilgileri saptandı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Büyük bir dikkat ile düzenlenen dron destekli operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Gerçekleştirilen baskınlarda, adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli örgütsel materyaller ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 zanlıdan 7'si, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.