Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK Propagandası Soruşturması

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu kişilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Operasyon Detayları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Akdeniz ve Silifke ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyon sonucunda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan dört kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.