Mersin'de Polis Uygulamalarını Paylaşan 11 Zanlı Yakalandı

Mersin'de Gözaltı Operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde, mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden polis uygulama ve denetimlerinin yerlerini paylaştığı iddia edilen 11 zanlı yakalandı.

Çalışmalar Başlatıldı

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobil mesajlaşma gruplarında bu tür bilgilerin paylaşılmasıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, uygulama ve denetimlerin fotoğraf ve görüntülerini kaydederek, paylaşımı yapan şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve operasyon düzenledi.

Gözaltı ve Serbest Bırakma

Gerçekleştirilen operasyonda, grupları kuranlar da dahil olmak üzere toplamda 11 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.