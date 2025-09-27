Mersin'de Polis ve Savcı Kılığıyla Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı; 260 gr altın, 31.200 dolar ve 5 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:52
Mersin'de Polis ve Savcı Kılığıyla Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Polis ve Savcı Kılığıyla Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları yönünde gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin "kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" iddiasıyla telefonla aradıkları kişileri kandırdıkları belirlendi. Polis ekiplerinin operasyonda yakaladığı şüphelilerden M.B ilk olarak gözaltına alındı.

M.B'nin daha önce benzer 6 suça karıştığı tespit edildi. İfadesi doğrultusunda birlikte hareket ettiği belirlenen M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27) de gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin üst araması ve evlerinde yapılan aramalarda müştekilere ait 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin lira ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, C.S ve F.O çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle...

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Zanlıların üst aramasında ve evlerinde yapılan aramada müştekilere ait 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 25 Kişi Hafif Yaralandı
2
Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İşlevini Yitirdi — Bosphorus Diplomasi Forumu
3
Abdulcelil Güven yeniden seçildi: Öz Finans İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı
4
Kan Kanserlerinde CAR-T ve Kök Hücreyle Uzayan Yaşam Süresi
5
Bakan Güler: Türk Donanması ve Milli Gemilerle Yeni Altın Çağa
6
Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası orman yangını — Havadan ve karadan müdahale
7
Ekinci ve Gümrükçü New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı