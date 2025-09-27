Mersin'de Polis ve Savcı Kılığıyla Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları yönünde gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin "kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" iddiasıyla telefonla aradıkları kişileri kandırdıkları belirlendi. Polis ekiplerinin operasyonda yakaladığı şüphelilerden M.B ilk olarak gözaltına alındı.

M.B'nin daha önce benzer 6 suça karıştığı tespit edildi. İfadesi doğrultusunda birlikte hareket ettiği belirlenen M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27) de gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin üst araması ve evlerinde yapılan aramalarda müştekilere ait 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin lira ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, C.S ve F.O çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Zanlıların üst aramasında ve evlerinde yapılan aramada müştekilere ait 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin lira ele geçirildi.