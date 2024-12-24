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Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Birliktelik Mesajıyla Noel Ayini Düzenlendi

Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde yapılan Noel ayininde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:05
Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Birliktelik Mesajıyla Noel Ayini Düzenlendi

Mersin'de Noel Coşkusu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Rum Ortodoks Kilisesi'nde yılın en önemli dini bayramlarından biri olan Noel için özel bir ayin düzenlendi.

Ayin Peder Coşkun Teymur'un Yönetiminde Gerçekleşti

Ayin, peder Coşkun Teymur tarafından yönetildi. Teymur, bu anlamlı günde Hristiyan topluluğuyla bir araya gelerek, birlik ve beraberlik dolu mesajlar sundu.

Dua ve İlahilerle Dolu Bir Gece

Ayinde; ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. Katılımcılar, mum yakıp dua ederek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Noel Kutlamaları ile Bütünlük

Ayin sonunda, katılımcılar birbirlerini Noel dolayısıyla kutlayarak, dayanışma ve sevgi duygularını pekiştirdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

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