Mersin'de Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı.

Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi su altında kaldı. Bu durum, park halindeki araçların da bir kısmının suya gömülmesine neden oldu.

Olayın ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanlarda biriken suyun tahliyesi için hızlıca çalışma başlattı.

Yağışların ardından meydana gelen doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zorlu anlar yaşarken, D-400 kara yolundaki trafik de olumsuz etkileniyor. Yağışların devam etmesi, sürücüler arasında aksamalar yaratmaya devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.