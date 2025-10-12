Mersin'de Sağanak ve Rüzgar: Kushimoto Festivali Sona Erdirildi

Mersin'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali olumsuz hava koşulları nedeniyle sona erdirildi
Mersin kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış, yollarda su birikintileri oluşmasına yol açtı ve trafik akışı aksadı.
Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgarda Toroslar ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.
Yenişehir Belediyesi tarafından Kushimoto Sokağı'nda düzenlenen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları gerekçesiyle sona erdirildi.
Festival alanında su birikintilerinin oluştuğu sokakta kurulan çadırlar ve stantlar, rüzgarın etkisiyle devrildi; bazı firmaların ürünleri zarar gördü.
Olayın ardından festival alanında temizlik çalışması başlatıldı.
