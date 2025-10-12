Mersin'de Sağanak ve Rüzgar: Kushimoto Festivali Sona Erdirildi

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar trafik aksamasına, ağaç devrilmelerine ve 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nin sona erdirilmesine neden oldu.