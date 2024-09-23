DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,24%
ALTIN
2.886,18 -0,41%
BITCOIN
2.163.060,26 -0,29%

Mersin'de Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı

Mersin'de hamile eşinin muayenesinde doktor ve hemşireyi darbeden hasta yakını tutuklandı. Sağlık çalışanları protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:37
Mersin'de Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı

Mersin'de Sağlık Çalışanlarına Saldırı Olayı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) yaşanan olayda, hamile eşinin muayenesi için gelen bir hasta yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı.

Olayın Detayları

20 Eylül tarihinde yaşanan olayda, Süleyman K. isimli zanlı, sağlık personelinin uyarısına rağmen gebe izleme odasına girdi. İddialara göre, muayene odasından çıkmayan hasta yakını, burada hemşire Ayşegül Yasemin Bayram ile tartışmaya başladı ve hemşirenin boğazını sıktı. Aile hekimi Bayram Yılmaz ise araya girmeye çalıştığında, zanlı onu da darbetti.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama

Olay sırasında "Beyaz kod" verilmesi üzerine, kısa süre içinde polis ekipleri olay yerine gelerek hasta yakınını gözaltına aldı. Darp raporu alan doktor ve hemşire, Süleyman K.'den şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sağlık Çalışanlarından Protesto

Yaşanan bu saldırının ardından Yalınayak ASM önünde bir araya gelen sağlık çalışanları durumu protesto etti. Grup adına basın açıklamasında bulunan uzman doktor Çağlar Özen, güvenli çalışma ortamlarına ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun. Toplum sağlığı ve kendi güvenliğimiz için dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Mersin'de hamile eşinin muayenesi için gittikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) doktor ve...

Mersin'de hamile eşinin muayenesi için gittikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) doktor ve hemşireyi darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı. Yalınayak ASM önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı protesto etti.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Ümraniye’de Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Nasıl Oldu?: Zanlının 26 Suç Kaydı Ortaya Çıktı
2
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
3
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Açılış Töreni
4
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 182'ye Ulaştı
5
Fethiye'de İki Hollandalı Turist Yamaç Paraşütü Deneyimi
6
TİKA Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Sigorta Alanında Destek Verdi
7
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Lübnan ve Gazze'ye Destek Çağrısı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı