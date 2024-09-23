Mersin'de Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı

Mersin'de Sağlık Çalışanlarına Saldırı Olayı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) yaşanan olayda, hamile eşinin muayenesi için gelen bir hasta yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı.

Olayın Detayları

20 Eylül tarihinde yaşanan olayda, Süleyman K. isimli zanlı, sağlık personelinin uyarısına rağmen gebe izleme odasına girdi. İddialara göre, muayene odasından çıkmayan hasta yakını, burada hemşire Ayşegül Yasemin Bayram ile tartışmaya başladı ve hemşirenin boğazını sıktı. Aile hekimi Bayram Yılmaz ise araya girmeye çalıştığında, zanlı onu da darbetti.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama

Olay sırasında "Beyaz kod" verilmesi üzerine, kısa süre içinde polis ekipleri olay yerine gelerek hasta yakınını gözaltına aldı. Darp raporu alan doktor ve hemşire, Süleyman K.'den şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sağlık Çalışanlarından Protesto

Yaşanan bu saldırının ardından Yalınayak ASM önünde bir araya gelen sağlık çalışanları durumu protesto etti. Grup adına basın açıklamasında bulunan uzman doktor Çağlar Özen, güvenli çalışma ortamlarına ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun. Toplum sağlığı ve kendi güvenliğimiz için dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Mersin'de hamile eşinin muayenesi için gittikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) doktor ve hemşireyi darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı. Yalınayak ASM önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı protesto etti.