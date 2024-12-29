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Mersin'de Sağlık Kabinine Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Mersin Tarsus'ta sağlık kabinine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli İ.D.Ö. kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:26
Mersin'de Sağlık Kabinine Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Mersin Tarsus'ta Silahlı Saldırı Olayı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı. Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

İ.D.Ö. (22) adlı saldırgan, av tüfeği ile sağlık kabinine ateş açmasının ardından olay yerinden kaçtı. Hızla harekete geçen polis ekipleri, ihbarın ardından bölgeye intikal ederek zanlıyı saklandığı yerde yakalamayı başardı.

Alınan bilgilere göre, şüpheli ilk ifadesinde, "İsminden dolayı iş yerinin eski sevgilisine ait olduğunu düşündüğüm için buraya ateş ettim" diyerek korkunç saldırının sebebini açıkladı. Olayla ilgili olarak şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Toplumda büyük infial yaratan bu olayın ardından, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırılması bekleniyor.

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