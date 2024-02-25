Mersin'de sahiller ölü denizanalarının istilasına uğradı

Ölü denizanalarının Erdemli ve Silifke sahillerini kaplaması, kıyıda olanları rahatsız etti. Kıyıya ölü denizanaları vuran tarihi Kızkalesi’nde, bazı kişiler güneşli havayı kaçırmayarak denize atladı.

Kemal Bahar, bölgenin sakinlerinden biri, denizanalarının denizde de çok fazla olduğunu söyleyerek, “Tahmin ediyorum ki küresel iklim değişikliği ve giderek artan çevre sorunlarıyla beraber denizanalarında çoğalma oldu. Denize açıldık, açıkta da çok sayıda denizanası ile karşılaştık. ” diye anlattı.