Mersin'de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Sahte Dolar Operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.U'nun ilçede bir matbaa kurarak sahte banknot bastığını tespit etti.

Operasyonda, zanlılardan Y.T'nin dövizleri piyasaya sürdüğü ve A.T'nin de kuryelik yaptığı belirlendi. Ekipler, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenledikleri operasyonda, 100’er dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte döviz ve sahte doların basım şablonunun bulunduğu harici bellek ile birlikte A.T'yi yakaladı.

Şüpheliler H.U ve Y.T ise adreslerinde gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada, 2 milyon 137 bin 200 dolarlık sahte banknot, kesime ve renklendirmeye hazır 4 milyon 800 bin dolarlık sahte banknot, 5 para basma makinesi ve 2 para sayma makinesi ele geçirildi.

Toplamda 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot bulunan operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.U, Y.T ve A.T, tutuklandı.

Matbaada yapılan arama ve ele geçirilen sahte banknotlar, polis kamerası tarafından görüntülendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir matbaada üretilen 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.