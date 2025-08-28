Mersin'de Saz Kursu Öğretmenine 159 Yıl 6 Ay Hapis — Çocuk İstismarı Davası

Mersin'de saz kursu öğretmenine 159 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme kararı

Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.G. ile müşteki aileler hazır bulundu. Duruşmada ayrıca Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve tarafların avukatları yer aldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanığı 5 mağdur çocuğa karşı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 147 yıl ve 2 çocuğa karşı 'müstehcenlik' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, mağdurlardan birine karşı 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan beraat ettirilen sanığın toplam cezasını 159 yıl 6 ay olarak belirledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Soruşturma ve deliller

Olayın iddia edildiği tarih 20 Nisan olarak kaydedildi; sanığın saz kursu verdiği sırada mağdur olduğu öne sürülen çocuklardan biri 2015 doğumlu olarak belirtildi. Ailenin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 22 Nisan'da S.G. tutuklandı.

Cep telefonunda yapılan bilirkişi incelemesi sonucu başka çocuklara ilişkin fotoğrafların tespit edildiği sanık hakkında "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğun basit cinsel istismarı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcenlik" suçlarından dava açıldı.

İşyeri ile ilgili işlem

Mersin Valiliği, S.G.'ye ait müzik aletleri satılan iş yerinin ruhsat amacı dışında yürütülen kurs faaliyetleri nedeniyle mühürlendiğini duyurdu.

Duruşma ve karar, Tarsus kamuoyunda geniş yankı buldu; mahkeme kararının gerekçesi dosya kapsamı ve bilirkişi raporları doğrultusunda açıklandı.