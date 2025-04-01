Mersin'de Servis Minibüsü Devrildi: 8 İşçi Yaralandı

Mersin'de Servis Minibüsü Devrildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan bir servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. H.P. idaresindeki 33 C 3000 plakalı minibüs, Mersin-Antalya kara yolunun Yanışlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza Anında Olay Yerinde Birçok Ekip Bulundu

Kaza haberinin alınmasının ardından polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine hızlıca sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinden ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan bu talihsiz kaza, bölgedeki güvenlik önlemlerinin tartışılmasına neden oldu. Yerel halk, bu tür kazaların önlenmesi için daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.