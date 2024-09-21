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Mersin'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda iki silah ve uyuşturucu ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:48
Mersin'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Mersin'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin R.B.'nin bahçesindeki konteynerde şüpheli iki kişi tespit ettiği belirtildi.

Konteynerde Ele Geçirilenler

Yapılan operasyonda, konteynerde yabancı menşeli uzun namlulu bir silah, bir şarjör, 8 bin 540 adet sentetik hap ve bir hassas terazi bulundu.

Toprak Altındaki İkmal

Ek olarak, çevrede yapılan aramada toprak altına gömülmüş bir bidon içerisinde kalaşnikof, boş şarjör, fişekler ve 4 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Ele geçirilen malzemelerin ardından D.D. ve İ.T. isimli zanlılar emniyete götürüldü.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki silah ve uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki zanlı...

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki silah ve uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki zanlı gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelilerin kaldığı konteynere düzenlediği operasyonda, yabancı menşeli uzun namlulu silah, şarjör, 8 bin 540 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi. Çevredeki aramada da toprağa gömülü bidonda kalaşnikof, boş şarjör, fişek ve poşet içinde 4 kilo 760 gram esrar bulundu.

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