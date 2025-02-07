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Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Yeni Tutuklama

Mersin'deki silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:28
Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Yeni Tutuklama

Mersin'de Silahlı Kavga: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleşen kavgada, M.A. isimli şahıs vurularak hayatını kaybetti, A.E. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası, B.T. adlı şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Adli işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayda daha önce tutuklanan M.B.T. ve M.E.'nin yanı sıra, B.T. ise uzun süre bulunamamıştı. Mersin'deki bu silahlı çatışma vatandaşlar arasında büyük bir korkuya yol açarken, jandarma olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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