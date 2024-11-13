Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı ve Çok Sayıda Hasar

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Palmiye Mahallesi 1208. Sokak'ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga, büyük bir panik yarattı. Olayda 3 kişi yaralandı ve çok sayıda mülk zarar gördü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak veren kavgada, bekleyen yerel grup ile bölgeye gelen araçlar içindeki kişiler arasında yepyeni bir çatışma başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerini olay yerine çağırmasının ardından, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer iki yaralının ise olay yerine ulaşmadan önce, kavgaya karışan kişilerce araçlarla götürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde 5 aracın ve 2 iş yerinin kurşun isabeti ile zarar gördüğünü tespit etti.

Yetkililer, olay sonucunda kaçan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlatmış durumda. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.