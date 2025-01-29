DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.176,09 -0,03%
BITCOIN
3.670.450,95 -1,2%

Mersin'de Silahlı Kavga Sonucu 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'deki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:51
Mersin'de Silahlı Kavga Sonucu 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de Silahlı Kavga Sonrası Hayat Kaybı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, iki grup arasında bir mekanda başlayan tartışmanın ardından Müfide İlhan Mahallesi D-400 kara yolunda devam etmesiyle meydana geldi.

Ölü ve Yaralılar

Burada tartışmanın büyümesiyle birlikte çıkan kavgada, silahla vurulan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, yaralılardan Hüseyin Reber Türk (29), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Kavganın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, hayatını kaybeden Hüseyin Reber Türk'ün, 2016 yılında görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün yeğeni ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
2
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
3
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
4
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
5
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
6
Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı
7
Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan Üç Zanlı Suçüstü Yakalandı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi