Mersin'de Silahlı Kavga Sonucu 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de Silahlı Kavga Sonrası Hayat Kaybı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, iki grup arasında bir mekanda başlayan tartışmanın ardından Müfide İlhan Mahallesi D-400 kara yolunda devam etmesiyle meydana geldi.

Ölü ve Yaralılar

Burada tartışmanın büyümesiyle birlikte çıkan kavgada, silahla vurulan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, yaralılardan Hüseyin Reber Türk (29), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Kavganın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, hayatını kaybeden Hüseyin Reber Türk'ün, 2016 yılında görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün yeğeni ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu olduğu öğrenildi.