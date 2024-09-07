Mersin'de Silahlı Saldırı Sonrası İntihar Olayı

Mersin'deki Trajik Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 36 yaşındaki Ç.G. adındaki zanlı, tartıştığı 25 yaşındaki F.G. isimli kadını silahla vurdu. O an yanlarında bulunan 43 yaşındaki H.Ç.G. de bu saldırıdan yara aldı. Olay, Yeni Mahalle 4004 Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Tartışma sırasında, Ç.G., belindeki tabancayı çıkararak F.G. ve H.Ç.G'ye ateş açtı. Saldırının ardından, Ç.G. olay yerinde intihar etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralı ve Ölüler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ç.G. ve F.G.'nin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan H.Ç.G. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.