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Mersin'de Silifke Yoğurdu Yarışması Düzenlendi

51. Uluslararası Silifke Festivali'nde yoğurt mayalama ve yeme yarışması yapıldı, kazananlar ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:54
Mersin'de Silifke Yoğurdu Yarışması Düzenlendi

Mersin’de Yoğurt Yarışması Düzenlendi

Mersin, bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali çerçevesinde coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenledi.

Yoğurt Mayalama Yarışması

Silifke Belediyesi Emekliler Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar kendi evlerinde mayaladıkları yoğurdu jüri üyelerine sundu. Jüri, yoğurdun yapılış tekniği, sütün özellikleri, sunumu, koku ve tadına göre değerlendirmeler yaptı.

Ödüller ve Kazananlar

Yarışmanın sonucunda, en iyi yoğurdu mayalayan Dilek Yalnız birinci, Meryem Bölük ikinci, Fatma Dölek ise üçüncü oldu.

Çeyrek Altın Arayışı

Yarışmanın heyecanını artırması için 10 kilogram yoğurdun döküldüğü bir tepsiye çeyrek altın saklandı. Yarışmacılar, yoğurdu yemeye başladıklarında çeyrek altını bulmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren bu etkinlik, bir katılımcının çeyrek altını bulmasıyla sona erdi.

Festivalde Yoğurt İkramı

Festival kapsamında, ilçede yer alan yabancı ülkelerin halk oyunları gruplarına da yoğurt ikram edildi. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, gazetecilere verdiği demeçte; "İlçemizin adıyla tescilli yoğurdun tanıtımını sürdürmeye devam ediyoruz. Yarışmamız renkli görüntülere sahne oldu. Silifke denilince akla yoğurt geliyor ve festivalimize güzellik katan bir etkinlik gerçekleştirdik," şeklinde konuştu.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret...

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret...

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret...

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret...

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret...

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret...

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret...

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

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