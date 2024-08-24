Mersin'de Solunum Cihazı İçin Cami Elektriği Kullanan Aile, Not ve Para Bıraktı

Mersin'de Duygusal Anlar: Cami Elektriği ve Ailenin Notu

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, bir ailenin fedakarlığını gözler önüne serdi. Feribot bekleyen 2 çocuklu bir aile, Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camisi'nde çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullandı. Bu durum, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aile, Kalpleri Isıttı

Aile, feribotun kalkış saatini beklerken camiye girerek çocuklarından birinin solunum cihazını çalıştırdı ve sıcak hava nedeniyle klimaları da açtı. Daha sonra ise camide bıraktıkları 200 lira ve bir not ile ayrıldılar.

İkindi namazını kıldıran imam Halil Erdem, "Yolcuyuz, mecburen camiye sığındık. Çocuğumuz hasta olduğu için prizi kullanarak hava verdik. Kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin," yazılı notu bulduğunda duygulandı.

Cami İmamından Teşekkür

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada ailenin notunu okuyarak, çocuklarının sağlık durumu için caminin elektriğini kullandıklarını öğrendiğini dile getirdi. "Ailece çok duygulandık, kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun," şeklinde sözlerini tamamladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan aile, para ve not bıraktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan aile, para ve not bıraktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan aile, para ve not bıraktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan aile, para ve not bıraktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan aile, para ve not bıraktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan aile, para ve not bıraktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan aile, para ve not bıraktı.