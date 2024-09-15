Mersin'de Su Ürünleri Av Sezonu Başladı

Mersin'de su ürünleri av sezonunun açılışı için düzenlenen törende, balıkçılığın ekonomik önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:46
Mersin'de Su Ürünleri Av Sezonu Başladı

Mersin'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı

Mersin'de, su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Tören, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda yapıldı ve etkinliğe devlet yetkilileri ve yerel balıkçılar katıldı.

Vali Pehlivan'dan Açıklamalar

Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, balıkçılığın Mersin ekonomi açısından önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Pehlivan, yaklaşık beş ay önce sürdürülebilir balıkçılık amacıyla avlanma yasağının getirildiğini hatırlatarak, bu yılki av sezonunun bereketli geçmesini temenni etti.

Türkiye'nin su ürünleri avcılığında hızla geliştiğine dikkat çeken Pehlivan, "Türkiye, 1 milyon tonun üzerinde balık üretimiyle dünyada beşinci sırada. Mersin ise yaklaşık 40 bin ton balık üretimiyle ülke genelinde beşinci sıradadır," ifadelerini kullandı.

Balıkçıların Uyması Gereken Kurallar

Vali Pehlivan, balıkçılara kurallara ve yönetmeliklere uymaları konusunda uyarıda bulunarak, "Eylül ayına kadar ekiplerimiz 3 bin denetim gerçekleştirdi. Ne yazık ki, 12 balıkçıya ceza uygulamak zorunda kaldık. Bu oran oldukça düşük, ama sıfır olmasını temenni ediyoruz," dedi.

Törene Katılan İsimler

Törende, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Volkan Taş da konuşma yaptı. Ayrıca, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve çok sayıda balıkçı ve aileleri de törende yer aldı.

Tören sonunda, katılımcılara Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Kara tarafından ekmek arası balık ikramında bulunuldu.

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